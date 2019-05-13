Müdür Tekin Vali Pekmez ile bir araya geldi

Toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan “Sosyal Güvenlik Haftası” Adıyaman'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

SGK Haftası kutlamaları kapsamında, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fuat Tekin, SGK çalışanları ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette SGK İl Müdürü Tekin, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle kutlama etkinlikleri çerçevesinde kurumun tanınırlığını artırmak, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hafta boyunca yapılacak etkinlik ve çalışmalar hakkında Vali Pekmez'e bilgiler verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, SGK İl Müdürü ve çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Sosyal Güvenlik Haftasının tüm vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm kesimleri tarafından kavranıldığı ve sosyal güvenlik bilincinin oluştuğu bir hafta olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.