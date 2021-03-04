Müdür Tunçmen, okullarda incelemede bulundu

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürü Mehmet Türk ile Mesut Çoşkun, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, pandemi dönemi sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlayan okullarda incelemelerde bulunarak okul idarecilerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Okullarda gerekli pandemi tedbirlerinin alındığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Yüz yüze eğitimde aksaklıkların yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Okullarımız bu anlamda eğitim öğretime hazır getirildi. Malum çocuklarımızın okul özlemi var. Bizler öğrencilerimizin özlemlerini sağlıklı bir şekilde gidermek için varız. Tüm benliğimizle onların eğitim öğretiminin aksamaya meydan vermeden yürümesi ve onların yüzlerinde gülücüklerin eksik olmaması için eğitim camiası olarak elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Umarım hep birlikte bu zorlu günleri sağlıklı bir şekilde atlatırız.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere bol bol kitap okunması tavsiyelerinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, öğretmenlere çalışma hayatlarında öğrencilere ise eğitim hayatlarında başarı diledi.