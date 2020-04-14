Müdür Yaşar'dan eksik prim uyarısı

Adıyaman'ın Besni ilçe Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsrafil Yaşar, ertelenen primlerin ödeme günü ile ilgili işverenleri uyararak süreye ve çift ödemelere dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Korona virüs nedeniyle hükumetin istihdam paketi kapsamında açıkladığı SGK ile ilgili primlerde Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin ertelemelerin yapıldığını belirten Müdür İsrafil Yaşar, "Mart ayı 2 Kasım'a, Nisan ayı 30 Kasım'a, Mayıs ayı ise 31 Aralık'a ertelendi. Sigortalılarımızın burada dikkat etmesi gereken husus, 2 Kasım'da ödenecek olan pirim Ekim ayı ile birlikte çift ödenecek. Eğer ki eksik ödeme yapılması durumunda maalesef geriye dönük almış olduğu teşvikler tekrar tahakkuk edilecek ve farkında olmadan ekstradan borç çıkacak. Primlerini ödeme güçlüğü çeken işverenlerimizin muhakkak ertelenen süreye dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu konuda da kafalarına takılan soru işaretlerini gidermek için kurumumuza yazılı, online veya bizzat müracaat yapabilirler. Ayrıca Kurumumuzun e- devlet üzerinden 143 adet uygulaması bulunmakta olup, kuruma gelmeden e- devlet üzerinden işlem yapılabilirler" diye konuştu.