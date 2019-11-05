İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, EYP patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanan Uzman Er Cumali Bağlantı’nın ailesini ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, EYP patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanan Uzman Er Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret etti.


Hakkari'de Uzman Er olarak görev yapan Cumali Bağlantı'nın 29 Ekim 2019 tarihinde PKK'ya yönelik yapılan operasyon esnasında yere terör örgütünün döşediği EYP'nin patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanmıştı. Tedavisi halen Ankara GATA da devam eden Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret eden Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müdür Yavaş, Bağlantı Ailesiyle bir süre sohbet ederek her türlü destek için hazır olduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.