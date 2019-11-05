Müdür Yavaş'tan gazi ailesine ziyaret

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, EYP patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanan Uzman Er Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret etti.

Hakkari'de Uzman Er olarak görev yapan Cumali Bağlantı'nın 29 Ekim 2019 tarihinde PKK'ya yönelik yapılan operasyon esnasında yere terör örgütünün döşediği EYP'nin patlaması sonucu ayak bileğinden yaralanmıştı. Tedavisi halen Ankara GATA da devam eden Cumali Bağlantı'nın ailesini ziyaret eden Gölbaşı ilçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Müdür Yavaş, Bağlantı Ailesiyle bir süre sohbet ederek her türlü destek için hazır olduklarını söyledi.