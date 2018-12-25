Müftü Taşçı: “Yılbaşını kutlamak kişiliğimizi ve kimliğimizi kaybetmektir”

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Müslümanların yıl başı kutlamasının caiz olmadığını vurgulayarak, “Bu yaşıma kadar bir Hıristiyan'ın kurban kestiğini yada oruç tutuğunu görmedim” dedi.

Yaklaşan yılbaşı öncesi Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Müslümanların yılbaşı kutlamasıyla ilgili açıklamada bulundu. Hıristiyan aleminde kutlanacak olan yılbaşının Müslümanlara ait yılbaşı olmadığını kaydeden Mehmet Taşçı, Müslümanların kutladığı yılbaşının 11 Eylül yani Muharrem ayının 1'i ile beraber Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini ölçü alan tarih olduğunu söyledi.

Mehmet Taşçı, “31 Aralık gecesi kutlanacak olan yılbaşı Hıristiyan alemine ait bir gündür. Biz inananlar ve Müslümanlarla ilgilisi yoktur. Müslümanların böyle bir geceyi kutlamaları caiz değildir. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman bir çok uygulaması Yahudi ve Hıristiyanlara muhalefet üzerine kurulmuştur.

‘Kim bir millete, benzemeye çalışırsa oda ondandır' buyurmak suretiyle İslam'a uygun olmayan kutlamaları uyaran hadisi şeriftir. Kuran'ı Kerim'de Cenab-ı Allah, Yahudi ve Hıristiyanlara muhalefet etmemizi emreden ayetlerle doludur. Mesela bunlardan birisi Cenab-ı Allah Maide Suresinde, ‘Ey iman edenler Yahudileri de Hıristiyanları da kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları kendine dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalimler güruhunu asla hidayete erdirmez' buyurmuştur. Yahudi ve Hıristiyanların yaşantılarında, ahlaklarında, örfe ve adetlerinde onlarla beraber olmayı bize kesin bir ifadeyle yasaklamaktadır.

Yani Müslümanlar kendilerine ait olan bayramlar, kandil gecelerimiz var. Bizim kutlayacağımız ve kutlamaya değecek özel günlerimiz var. İnanlar bu geceleri ihya etmekle meşgul olmalıdır. Yahudi ve Hıristiyanlara ait olan bu günleri kutlamak kişiliğimizi kaybetmektir, kimliğimizi kaybetmektir, neslimizi kaybetmektir.

Şöyle bir baktığımız zaman ne Avrupa'da ne de memleketimizde yaşayan Yahudi ve Hıristiyanların bize ait bir gün ve geceyi kutladığını görmüyoruz. Bu yaşıma kadar bir Hıristiyanların kurban kestiğini yada oruç tutuğunu görmedim. Ama maalesef Müslümanlara baktığımız zaman hiçte hoş olmayan, caiz olmayan bir şekilde Yahudi ve Hıristiyanlara ait olan günleri geceleri kutlamaktadır.

Biz gençlere, yavrularımıza yok bacadan, yok arkadan gelen noel babaları değil, gecenin bağrında Medine'nin fakir ve fukaralarına sırtında erzak taşıyan Zeynal bin Abidin Hazretlerinin, sahabilerimizi örnek olarak takdim etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Müftü Taşçı, “Milli Piyango gibi haram olan, kumar olan, biletler almaları tamamen bizim inancımıza, dinimize terstir. Yasadığımız asra baktığımız zaman, 31 Aralık'ta neyi kutladıklarını, kimlerle kutladıklarına dikkat etmek zorundalar.

Ayrıca yılbaşı kutlayacak olan gafil Müslümanlar şunu unutmasınlar, kendileriyle beraber yılbaşını kutlayacağımız Avrupa veya diğer ülkeler İslam alemini ne hale getirmişlerdir. Afganistan, Libya, Yemen, Suriye, Irak'ı yerle bir eden ve bölgeye açlık ve zulüm getiren, İslam alemini kan gölüne çevirenlerle beraber olmamalıdır. Bu konuda kendilerine gelmeleri, biran evvel İslam Dinine sımsıkı sarılarak Peygamber Efendimiz öncülüğünde bir hayat yaşamaya Allah'tan niyaz ediyoruz” diye konuştu.