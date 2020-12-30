Müftü Taşçı'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, çalışmalardan dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür ettiğini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım ise, “Adıyaman İl Müftümüz Mehmet Taşçı'ya ve Gölbaşı ilçe Müftümüz Abdullah Yıldırım'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarla olduğu gibi müftülüğümüzle de iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ortak paydamız Gölbaşı için hep beraber çalışıyoruz” diye konuştu.