İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Taşçı'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ve Gölbaşı Müftüsü Abdullah Yıldırım, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi.


Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunan Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, çalışmalardan dolayı Başkan Yıldırım'a teşekkür ettiğini belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım ise, “Adıyaman İl Müftümüz Mehmet Taşçı'ya ve Gölbaşı ilçe Müftümüz Abdullah Yıldırım'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tüm kurumlarla olduğu gibi müftülüğümüzle de iyi ilişkiler içerisindeyiz. Ortak paydamız Gölbaşı için hep beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.