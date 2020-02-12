İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftülük engelli üniversite öğrencileri ile buluştu

Adıyaman İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Gençlik Merkezinde program düzenlendi.


Programda engelli üniversite öğrencileri ile tanışma ve Müftülüğün engellilere yönelik yaptığı çalışmalar anlatıldı. Programda 7 haftalık Braille kursunu başarı ile bitiren din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticilerine İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından Braill sertifikası verildi.


Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müftülük Şube Müdürü Ali Çetinkaya, engelli dernek başkanları, üniversitede öğrenim gören engelli öğrenciler ve gençlik merkezi gönüllüleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.