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Müftülükten engelli öğrenciye bilgisayar

Adıyaman İl Müftülüğü, bedensel engelli 13 yaşındaki çocuğa bilgisayar hediye etti.


Adıyaman'ın Varlık Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Yasir isimli ortaokul 3. sınıf öğrencisinin pandemi sürecinde uzaktan eğitimden geri kalmaması için İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından temin edilen dizüstü bilgisayar, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kendisine verildi. Bilgisayarını il müftüsünden alan Muhammed Yasir'in sevinci yüzüne yansıdı.


İl Müftüsü Mehmet Taşçı, “Hayat sadece engelliler için değil hepimiz için bir imtihandır. Onlar nasıl bu çetin sınavda başarılı olmak zorundalar ise toplum da bu imtihanda başarılı olmak durumundadır. Bu bağlamda bu engelli kardeşimizin sevincine ortak olmak eğitim hayatını kolaylaştıracak bu bilgisayarı alanlardan Allah razı olsun” dedi.


Daha sonra konuşan İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Ali Çelik ise “Engellilere verilen sevgi onlara yaşama sevinci verir. Muhammed Yasir kardeşimiz bizlere eğitim hayatını kolaylaştıracak bir bilgisayara ihtiyacının olduğunu söyledi. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Muhammed Yasir'e çok fonksiyon özellikli bilgisayar alarak hediye ettik” şeklinde konuştu.


Muhammed Yasir ise kendisin bilgisayar alıp hediye eden il müftülüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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