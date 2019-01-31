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Muğla'da FETÖ'den aranan çift Adıyaman'da şafak operasyonuyla yakalandı

Muğla’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan karı koca, Adıyaman’da kaldıkları eve düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Muğla'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla aranan karı koca, Adıyaman'da kaldıkları eve düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen yakalama kararı doğrultusunda her yerde aranan E.G. ve R.G. isimli çiftin Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldıkları ev tespit edildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eve sabaha karşı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin de destek verdiği şafak operasyonunda E.G. ve R.G. gözaltına alındı. Jandarma aracına bindirilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen E.G. ve R.G., sağlık raporlarının ardından jandarma karakoluna götürüldü. Her iki şahsın buradaki işlemlerinin ardından Muğla'ya gönderilecekleri öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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