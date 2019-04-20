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Muhtar hayatını kaybetti

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeni Besni Mahallesine Muhtar seçilen Aydın Zengi, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.


31 Mart seçimlerinde Yeni Besni Mahallesinden muhtar seçilen ve 1 hafta önce trafik kazası geçiren Aydın Zengi, 1 hafta önce Kahramanmaraş Narlı Kavşağında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Muhtar Aydın Zengi, Kahramanmaraş'ta kaldırıldığı hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti.


Muhtar Zengi'nin cenazesi memleketi Besni İlçesine getirerek Tuğsuzlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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