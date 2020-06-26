Muhtar ve 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı

Adıyaman'da biri mahalle muhtarı olmak üzere 4 kişi terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişi, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişi, sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.