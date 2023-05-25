Muhtarı silahla öldüren şahıs saklandığı inşatta yakalandı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin Sakız Köyü Muhtarı Hüseyin Gençalp'ı öldüren şahıs, saklandığı inşatta polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Onur Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki iş yerinde bulunan Sakız Köyü Muhtarı Hüseyin Gençalp, elinde pompalı tüfekle içeriye giren Z.A.'nın açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Z.A., daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın inşaat halindeki bir binada olduğunu tespit etti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Sincik ilçe Emniyet Amirliği ekiplerince şahsın bulunduğu inşaata operasyon yapıldı. Yakalanan şahıs ile kendisine yardım ettiği değerlendirilen N.P. isimli şahıs da gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Kahta Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.