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Muhtarlar mazbatalarını aldı

Adıyaman mahalle ve köy muhtarları mazbatalarını ilçe seçim kurullarından almaya başladı.


31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde belediye başkan adayları, il genel meclis üyesi adayları ve belediye meclis üyesi adaylarının yanı sıra seçmenin karşısına çıkan muhtarlar Adıyaman'da mazbatalarını almaya başladı.


Seçilen muhtarlara mazbataları ilçe seçim kurulu görevlileri tarafından verilmeye başlandı. Mahalle ve köy muhtarları bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarına azalarıyla birlikte giderek mazbata aldı.


Adıyaman merkez ve köylerinde 183, Besni'de 104, Çelikhan'da 37, Gerger'de 49, Gölbaşı'nda 47, Kahta'da 127, Samsat'ta 20, Sincik'te 38, Tut'ta ise 21 olmak üzere toplam 626 köy ve mahalle muhtarı bulunuyor.

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