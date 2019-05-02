Muhtarlardan Adıyaman Üniversitesine övgü

Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret etti.

Rektör Gönüllü, Adıyamanlı muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek başkanı Taş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Yeni ve eski muhtarların bir arada bulunduğu ziyarette muhtarlığa yeni seçilen isimler Rektör Gönüllü ile tanışırken, muhtarlara Adıyaman Üniversitesinin son 7 yıllık gelişiminin yer aldığı sinevizyonu izledi.

Ziyaret ile ilgili konuşan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz buraya gelerek muhtarlığa yeni seçilen arkadaşlarımızı bizlere her zaman bir ağabey şefkatiyle yaklaşan ve desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz rektör hocamızla tanıştırmak ve çalışmalarında başarılar dilemek için geldik. İnşallah hizmetleri devam eder. Üniversitemize adım attığımızda burada güzel bir ortam, güzel yatırımlar ve yemyeşil bir kampüs görüyoruz. Üniversitemiz son 8 yılda Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ile birlikte çok yol kat etti. Gerek eğitim-öğretim gerekse de öğrencilerimizin yaşam alanı muhteşem denebilecek düzeyde. Eksiksiz bir üniversite inşa ettiği için kendisine ilimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhtarların ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, "Muhtarlarımız ilimizin temel değerlerinden birisidir. Üniversitemizin son yıllardaki gelişimini paylaşarak muhtar oldukları mahallelerde veya köylerde üniversitemizin güzelliklerinden, başarılarından, gelişiminden bahsetmelerini istiyoruz. Ayrıca muhtarlarımız vesilesiyle bütün vatandaşlarımızı üniversiteye davet etmek istedik, çünkü üniversite Adıyaman'ın çok önemli bir değeridir ve evvela bütün halkımızın ortak kullanım alanıdır. Çeşitli organizasyonlarla ya da spor alanlarıyla halkımıza her daim açık olan üniversitemiz hamd olsun artık kabına sığmıyor, büyük bir mesafe kat ettiğimiz için tüm vatandaşlarımız üniversitemizle gurur duyabilir, bunu rahat bir biçimde ifade edebiliyorum" dedi

Ziyaretin ardından Rektör Gönüllü ve muhtarlardan oluşan heyet üniversite Merkez Külliyesinde yer alan Minyaman Çarşısı, Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi ve ADYÜ Cami'yi ziyaret etti.