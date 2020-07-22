İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarlarla tütün toplantısı yapıldı

Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci başkanlığında Adıyaman tütünün kooperatifleşme süreci görüşüldü.


Adıyaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda tütün ile ilgili yapılan toplantıya Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve çok sayıda merkez ve köylerin muhtarları katıldı.


Düzenlenen toplantıda Adıyaman'ın tütün sorunu konuşuldu. Muhtarlara kooperatifleşme süreci hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrasında muhtarların soruları cevaplandırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.