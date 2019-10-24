Musalla Mahallesi'nde kentsel dönüşüm yıkımı

Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle sağlanan anlaşmalar çerçevesinde yapılar yıkılmaya devam ediyor. Adıyaman'da belirlenen bazı mahallelerde gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Musalla Mahallesi'nde anlaşma sağlanan bir yapı Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkılan yapıyla ilgili bilgi veren yetkililer, “Hak sahipleriyle görüşmelerde bulunan ekiplerimiz, görüşmeler neticesinde anlaşılan hak sahiplerinin yapılarını satın alarak bir bir yıkımını gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşüm projesi hayata geçerse şehrimiz yeni bir yüz, yeni bir çehre, yeni bir çarşı, yeni bir sosyal alan ve yeni bir konut alanına kavuşmuş olacak” diye konuştu.