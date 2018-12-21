Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinden Yemen'e destek

Adıyaman'ın Besni Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesinde Yemen'e destek amaçlı kermes düzenledi.

Okulda düzenlenen kermeste öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul idaresi hep birlikte el ele vererek Besni'nin yöresel yemeklerini yapıp satışa sundu. Kermese Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni CHP Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Uçar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kermesten elde edilen gelir, Yemen'e gönderilmek üzere Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Okul yönetimi, düzenledikleri kermes organizasyonunda kendilerine destek veren öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.