İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müşterilerinin sağlığı için taksiye kabin taktırdı

Adıyamanlı taksici, müşterilerinin sağlığını korumak için araç içerisine kabin taktırdı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyamanlı taksici Yusuf İslam Bilgiç, hem kendi sağlığı hem de vatandaşların sağlığı için araç içerisine kabin taktırdı. Ankara'dan yaklaşık 600 TL'ye aracına kabin taktıran Bilgiç, kabin sayesinde araç içerisinde sosyal mesafeyi de korumuş oluyor. Hem müşterilerinin hem de kendi sağlığını düşünen Bilgiç, korona tedbirlerine karşı hassas olduğunu vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.