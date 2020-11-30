Müşterilerinin sağlığı için taksiye kabin taktırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyamanlı taksici Yusuf İslam Bilgiç, hem kendi sağlığı hem de vatandaşların sağlığı için araç içerisine kabin taktırdı. Ankara'dan yaklaşık 600 TL'ye aracına kabin taktıran Bilgiç, kabin sayesinde araç içerisinde sosyal mesafeyi de korumuş oluyor. Hem müşterilerinin hem de kendi sağlığını düşünen Bilgiç, korona tedbirlerine karşı hassas olduğunu vurguladı.