Namaz Dirilişe Çağrı konulu konferans düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Namaz Dirilişe Çağrı adlı konferansı düzenlendi.

İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen konferans büyük ilgi gördü. Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eser yazar buluşması programı çervesinde İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, Kahta Kültür Merkezi konferans salonunda 4 oturum şeklinde yaklaşık 2 bin 300 öğrenciyle buluştu.

İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut, Namaz Dirilişe Çağrı adlı konferansta namaz kılmanın önemine değindiği kitabı hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut ve programın hazırlanması ve düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut'un eserlerini imzalamasıyla sona erdi.