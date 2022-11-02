İhlas Haber Ajansı

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Nar yüklü tır devrilme tehlikesi yaşadı

Adıyaman’da nar yüklü tır, yükün kayması sonucu devrilme tehlikesi yaşadı.

Adıyaman'da nar yüklü tır, yükün kayması sonucu devrilme tehlikesi yaşadı. Yaşanan panik tırın boşaltılması ile sona erdi.


Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan nar yüklü 63 ABN 894 plakalı tır, Atatürk Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yükün kayması sonucu devrilme tehlikesi yaşadı. Önce yol kenarına çekilen tır, alınan güvenlik önlemleri altında boşaltıldı. İş makineleri yardımıyla boşaltılan tır, yükün yeniden daha özenli bir şekilde yerleştirilmesinin ardından yoluna devam etti.

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