NARKO ekipler, zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar gerçekleştirildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan M.R.K., isimli şahıstan 5 gram bonzai, A.G. isimli şahıstan 2.6 gram metamfetamin, R.S., E.O., A.Y., isimli şahıslardan 3 parça halinde 5 gram metamfetamin, F.C., C.C., isimli şahıslardan 93 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken uyuşturucuyla yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., ile yine aynı suçtan aranan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H., yakalanarak gözaltına alındı.