NARKO ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) ekipleri tarafından kent merkezinde uygulama yapıldı. 231 Polis memuru ve Zeta isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı uygulamada 57 iş yeri, 55 metruk bina, 22 park, 3 bin 300 kişi ve 291 araç tek tek kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulama ile 249 gram esrar maddesi, 6 gram sentetik kannabinoid, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 3 sigaramatik ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi de gözaltına alınırken, 1 kişiye yasa dışı bahis oynatmaktan, 1 kişiye de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.