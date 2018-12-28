Narko rehber ile binlerce kişi bilgilendirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Büro Amirliği görevlilerince Narko rehber projesi kapsamın da Adıyaman merkez ve ilçelerinde 2018 yılı içerisinde çeşitli kurum çalışanlarına, uyuşturucu ile mücadelede katkı sağlamaları, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçecekleri hakkında bilgilendirildi.

2018 Yılı içerisinde 3 bin 338 kişi bilgilendirilirken 2019 yılında da eğitim, seminer ve toplantılar aralıksız devam edeceği vurgulandı.