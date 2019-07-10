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Narkotik ekipleri uyuşturucu hap ele geçirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta 120 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri otogar önünde yaptıkları uygulamada bir aracı durdurdu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 14 paket halinde toplam daralı ağırlığı 19 gram gelen sentetik kannabioid maddesi ile 120 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi.


Araçta bulunan A.K., R.D. ve C.İ. ifadelerinin alınmalarının ardından çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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