Narkotik köpeği 'Kendal', zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

'Kendal' isimli narkotik köpeği Adıyaman'da zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. M.E.D., A.K. ve M.N.S. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobil durdurularak arandı. ‘Kendal' isimli narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda araç didik didik arandı. Yapılan aramalarda 96,60 gram metanfetamin, 5,96 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen 'Kendal' isimli köpeğin bulduğu uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, M.E.D., M.N.S. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Öte yandan uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan M.N.S'ye 9 bin 827 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.