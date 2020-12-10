İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik köpeği Miror uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Besni ilçesinde ki uygulama noktasında durdurulan otomobilde Narkotik köpeği Miror ile yapılan aramada otomobile gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi. Miror'un tepki verdiği yerde polis ekiplerinin yaptığı aramada 28,05 gram Metamfetamin, 15,58 gram Sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan şahıslara hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.