Narkotik polisleri uyuşturucuya göz açtırmıyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında 130 gram esrar, 67,5 gram sentetik kannabinoid, 10,6 gram metamfetamin, 103,11 gram bonzai, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca, 125 adet fişek ve 1 adet kelepçe, ele geçirildi. Polis ekiplerince malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak 2 şahıs gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.