İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 farklı ikamete yapılan operasyonda uyuşturucu maddesi olan extacy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 2 farklı adrese yapılan operasyon kapsamında M.K., isimli şahsa ait ikamette 1 adet ruhsatsız av tüfeği, M.P., isimli şahsın ikametinde ise uyuşturucu maddesi olan 44 adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplar ile pompalı av tüfeğine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde ifadesi tamamlanan M.K., serbest bırakılırken M.P., isimli şahıs ise Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.