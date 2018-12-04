Narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 2 farklı adrese yapılan operasyon kapsamında M.K., isimli şahsa ait ikamette 1 adet ruhsatsız av tüfeği, M.P., isimli şahsın ikametinde ise uyuşturucu maddesi olan 44 adet extacy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplar ile pompalı av tüfeğine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde ifadesi tamamlanan M.K., serbest bırakılırken M.P., isimli şahıs ise Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan M.P., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.