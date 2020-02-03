Narkotik suçlarından 134 kişiye işlem yapıldı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak ayı içerisinde yapılan 1 aylık çalışmalar sonucunda 2 bin 459 gram bonzai, 681 gram esrar, 248 gram eroin, 57 gram metamfetamin, 70 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ekipler, 91 farklı olayda 134 kişiye işlem yaparken gözaltına alınan zanlılardan 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu maddeyle mücadelenin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.