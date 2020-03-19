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Narlıkuyu ve Necmettin Erbakan parkları yenilendi

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışması Narlıkuyu Parkı ve Necmettin Erbakan Parkında da gerçekleştirildi.


Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Narlıkuyu Parkı ile Kayalık Mahallesinde Necmettin Erbakan Parkının oyun gruplarının ve zemininin yenilendiğini dile getirdi.


Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla gerçekleşen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, bahar mevsimi öncesi yenileme çalışmalarının yanında tüm parkların bakımının ve düzenlemesinin de yapılacağını belirtti.

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