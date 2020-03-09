İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nemrut Dağı yolu açıldı

Dünya’nın 8.

Dünya'nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'nın karla kaplı yolu 6 gün süren çalışmanın sonunda açıldı.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı turizm sezonuna hazırlanıyor. 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı zirvesine yerli ve yabancı turistlerin ulaşım sağlaması için Karayolları ekipleri çalışmalarını tamamladı.


Karayolları ekipleri karla kaplı yaklaşık 6 kilometrelik yolu 6 gün içerisinde kardan temizleyerek ulaşıma açtı.


Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, yolların açılmasıyla birlikte Nemrut Dağı'nda ki görevli personelin görevine döndüğünü, yerli ve yabancı turistleri bundan sonra ziyarete gelebileceklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.