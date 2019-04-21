İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nemrut Dağı'nda mahsur kalan turistler iş makineleriyle taşındı

Nemrut Dağı ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zirvede mahsur kalan turistler iş makineleriyle kurtarıldı.


Adıyaman, Nisan ayında kara kışı yaşıyor. Mart ayında karayolları ekiplerince yolu kardan temizlenen ve turistlerin ziyaret etmeye başladığı Nemrut Dağı'na dün geceden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle turistler mahsur kaldı. Yüze yakın araçta bulunan yaklaşık bin kişilik turist kafilesi zirveye yakın yere kadar minibüsler ile ilerledi. Ancak kar yağışından dolayı karla kaplanan yolda ilerleyemedi. Yolda kalan araçlar yolun temizlenmesinin ardından geri dönerken, zirvede bulunan kişiler ise kepçeye bindirilerek karşılama merkezinin bulunduğu yere kadar indirildi. Kayan araçlar nedeniyle küçük kazalarda yaşandı.


Kar sadece Nemrut Dağı'nda değil Adıyaman'ın çeşitli ilçelerinde de etkili oldu. Sincik, Çelikhan, Gerger, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kar yağışı ilçe merkezleri ve yüksek tepeleri beyaza bürürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar Nisan ayında yağan kar ile dışarı çıkarak kar topu oynadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.