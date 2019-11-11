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Nemrut Dağı'ndan dönen aile kaza yaptı: 6 yaralı

Adıyaman’da Nemrut Dağı’ndan dönen ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Nemrut Dağı'ndan dönen ailenin bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Doğan idaresindeki 02 KA 477 plakalı otomobil, Nemrut Dağı inişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arsemia civarında şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Doğan ile otomobilde bulunan Sevgi Doğan (35), Mahmut Doğan (33), B.D. (3), B.D. (14) ve 1 yaşındaki H.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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