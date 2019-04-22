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Nemrut'ta mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı

Nemrut Dağı’na gezmeye gelen ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aileyi Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Nemrut Dağı'na gezmeye gelen ancak kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan aileyi Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.


Nemrut Dağı'na başka bir ilden gelen yerli turistler kendi özel otomobilleriyle zirveye tırmanırken aniden bastıran kar ve tipiye maruz kaldı. Kayganlaşan yolda araçlarıyla ilerleyemeyen 5 kişilik aile yolda mahsur kaldı.


Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine AFAD Kurtarma ekipleri bölgeye giderek, aracın mahsur kaldığı yere ulaştı. Araçta bulunan aileyi kendi araçlarına alan AFAD ekipleri, Karadut Köyü'ne getirerek donmaktan kurtardı.

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