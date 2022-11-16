Nemrut'ta turistlere kar sürprizi

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine sezonun ilk karı yağdı.

Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nda sezonun ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı olurken, Nemrut Dağı zirvesi sezonun ilk karını gördü. Heykellerin bir kısmı beyaza büründü. Turistler hem zirvenin hem de karın keyfini çıkarttı. Zirvede kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu.