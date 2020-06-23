İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nesli tükenme tehlikesindeki kaplumbağa balıkçı ağına takıldı

Nesli tükenmek üzere olan ve koruma altındaki Fırat Kaplumbağası Atatürk Barajında balıkçı ağına takıldı.


Atatürk Barajı Gölpınar bölgesinde ağ atan balıkçının ağına balıklarla birlikte bir kaplumbağa takıldı. Bu güne kadar gördüğü kaplumbağalardan farklı bir kaplumbağa olduğunu fark eden balıkçı Yılmaz Toprak, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a bilgi verdi.


Yumuşak derili ve burnu uzun olan kaplumbağayı ağlardan kurtaran Toprak, kaplumbağayı evine getirdi.


Kaplumbağayı inceleyen Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, IUCN'e göre EN (endangered) nesli tehlike altında kategorisinde bulunan Fırat Kaplumbağası olduğunu belirledi.


Trionychidae familyasından olan Fırat ve Dicle su havzalarında yaşıyor. Balıklarla beslenen Fırat Kaplumbağası, incelendikten sonra yeniden suya bırakıldı.


Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, “Balıkçı ağına takılan, nesli tehlike altında olan Fırat Kaplumbağasını inceledik. Balıkçı Yılmaz Toprak'a duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Kaplumbağayı doğal ortamına salıveriyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.