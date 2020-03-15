İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da görüldü

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde bulunan kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğu anlaşıldı.

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde bulunan kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğu anlaşıldı.


Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bir sitenin bahçesinde bir kuş olduğunu fark eden site görevlisi Yaşar Okçu, kuşa yaklaşarak biraz inceledi. Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğunu öğrenen Okçu, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gelerek kuşu site görevlisinden teslim aldı. Sağ kanadından yaralı olan ve saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, ekipler tarafından getirilen kafese konuldu. Nesli tükenmekte olan kuş, tedavi edilmek üzere Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.