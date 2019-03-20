Nevruz alanı boş kaldı

Adıyaman'da HDP tarafından organizasyonu yapılan Nevruz Bayramı kutlamaları yeterli ilgiyi görmedi. Nevruz kutlamalarına sadece yaklaşık 200 kişi katıldı.

Adıyaman'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği Mahmut Gürbüz Cami yanındaki alan bu yıl Nevruz Bayramı kutlamalarında boş kaldı. Vatandaşın fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri Nevruz alanı çevresinde içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.