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Ödülü alabilmek için 24 saat ayakta bekliyorlar

Adıyaman’da düzenlenen ‘İrade’ oyunlarında 2 bin TL ödülü alabilmek için yarışmacılar 24 saat çember içerisinde ayakta bekliyor.

Adıyaman'da düzenlenen ‘İrade' oyunlarında 2 bin TL ödülü alabilmek için yarışmacılar 24 saat çember içerisinde ayakta bekliyor.


Alışveriş merkezinde haftada 1 gün gerçekleştirilen ‘irade' oyunlarında 12 yarışmacı mücadele ediyor. Yarışmacılar kendileri için çizilen daire içerisinde 24 saat boyunca oturmadan, yemeden, içmeden durabilirse 2 bin TL ödül alıyor. Yarışmada ayrıca, yarışmacılar önlerindeki sandıkları açabilmeleri halinde yemek, su ve dinlenme gibi ödüller kazanabiliyor.


Bu hafta 3'üncüsü düzenlenen oyunlarda kıyasıya mücadele yaşandı. 12 yarışmacıdan 2'si 24 saati tamamlayarak büyük ödülün sahibi oldu.


Yarışmada ayrıca pandemiyede dikkat çekiliyor. Yarışmacılar arasındaki sosyal mesafe dikkat edilirken ve sık sık dezenfekte ediliyorlar.

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