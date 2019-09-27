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Odun yüklü kamyon devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde odun yüklü kamyon hızlı girdiği kavşaktan dönüş yaparken devrildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde odun yüklü kamyon hızlı girdiği kavşaktan dönüş yaparken devrildi.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Nurhak istikametinden Gölbaşı istikametine giden Ahmet Karadeniz idaresindeki 63 ND 006 plakalı odun yüklü kamyon, Gölbaşı yol kavşağında dönüş yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüje çıkan kamyonun kasası yüküyle birlikte devrildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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