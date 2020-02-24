Odunluk yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Ekmekçi Obası mevkiinde meydana geldi. Ahmet Yıldız'a ait evin odunluğundan dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binaya sıçramasını önledi. Kısa sürede söndürülen yangının yakılan ateştin çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.