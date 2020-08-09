Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda çıkan gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2143 Sokak içerisinde Mehmet Hanifi Ç.'ye ait evin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.