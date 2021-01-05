Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman'da, gece saatlerinde bir ikametinde odunluk kısmında meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar PTT Şubesi yan sokağında bulunan Süleyman T'ye ait ikametin odunluk kısmında yangın meydana geldi. Odunluktan alevlerin yükseldiğini fark eden ikamet sakinleri ile mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği odunlukta itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.