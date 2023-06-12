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Odunluk yangını korkuttu

Adıyaman’da 2 ikamet arasındaki odunlukta çıkan yangın paniğe neden olduEdinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Ulu Cami Mahallesi İnci Sokak’ta bulunan Adıyaman Lisesi’nin arka tarafındaki Suat Yılmaz’a ait ikamet bahçesinde bulunan odunlukta yangın meydana geldi.

Adıyaman'da 2 ikamet arasındaki odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Ulu Cami Mahallesi İnci Sokak'ta bulunan Adıyaman Lisesi'nin arka tarafındaki Suat Yılmaz'a ait ikamet bahçesinde bulunan odunlukta yangın meydana geldi. İki ikamet arasında bulunan odunluktaki alevler kısa sürede büyüdü. Duruman ve alevleri fark ederek itfaiye ekipleri, büyük korku yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz nedeni belirlenemeyen yangında ölen yada yaralanın olmazken, odunlukta hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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