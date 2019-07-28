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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikametin odunluğunda çıkan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 826 Sokak içerisinde bulunan Mustafa Tulum'a ait ikametin çatısında bulunan odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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