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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da bir ikametin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da bir ikametin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.



Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi 2834 Sokak içerisinde bulunan Bayram Güle ait 3 katlı ikametin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede alevlere müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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