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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Harmanardı (Tilek) köyünde odunlukta çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Harmanardı (Tilek) köyünde odunlukta çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Harmanardı Köyünde Yasin Göğüş'e ait evin odunluğunda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisi ile evin çatısına sıçradı. Köylüler kendi çabaları ile yangını söndürmede yetersiz kalınca durum İtfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek yangını söndürdü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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