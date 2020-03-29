İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi 1386 sokakta Vedat Tekil'e ait evin bahçesinde bulunan odunluktan bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yangın söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.