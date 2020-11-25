Odunlukta korkutan yangın

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir ikametin çatısında bulunan odunlukta çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçe merkezinde bulunan Y.D'ye ait ikametin çatı kısmındaki odunlukta yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.