Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Turgut Özal Mahallesi 703 nolu sokakta meydana geldi. Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.