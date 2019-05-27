İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Turgut Özal Mahallesi 703 nolu sokakta meydana geldi. Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, başka evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.